2 предложения про не здоровую пищу + перевод на русский

Английский язык
2 предложения про не здоровую пищу + перевод на русский
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Coca cola and other fast food are fattening food . Кока кола та інша їжа швидкого приготуваня це жырна їжа.
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