2 предложения про не здоровую пищу + перевод на русский
Английский язык
2 предложения про не здоровую пищу + перевод на русский
Ответ(ы):
Гость:
1) Coca cola and other fast food are fattening food . Кока кола та інша їжа швидкого приготуваня це жырна їжа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса двух одинаковых чемоданов равна массе двух одинаковых рюкзаков и сумки. узнай массу чемодана, если масса рюкзака 8 кг, а масса сумки 4 кг
Математика
Математика
Русский язык
К данным словам подберите слова с беглыми согласными О и Е флажок - горец - сучок - чулочек - молодец - чехол - угол - подзывать -
Русский язык