22 выполни действие помогите
Математика
22 выполни действие помогите
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Слева: 1)2034 2)58090 3)80045 4)112233 справа: 1)30304 2)480019 3)2004400 4)9999
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