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229068:36помогите в столбик
Математика
229068:36помогите в столбик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот кокое число будет 6.363
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