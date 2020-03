25 Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на глаго­лы, требующие после себя определенных предлогов: to look at –- смотреть на to pay attention to –- обращать внимание на to look for – искать что-либо, кого-...

Английский язык

25 Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на глаго­лы, требующие после себя определенных предлогов: to look at –- смотреть на to pay attention to –- обращать внимание на to look for – искать что-либо, кого-либо to listen to – слушать что-либо to look after – присматривать to speak to smb about smth – говорить с кем-либо to look through – просматривать о чём-либо to work on – работать над to take care of – заботиться о ком-либо to wait for – ждать кого-либо to send for – посылать за кем-либо to refer to – ссылаться на что-либо 1 He was listened to with great attention. 2 The documents were sent for a week ago. 3 This poet is much spoken about. 4 The child was looked for everywhere. 5 Her children will be taken care of. 6 You are always waited for. 7 The picture was attentively looked at. 8 This book is often referred to. 9 The work of this student was paid attention to. 10 He worked hard on his new novel. 11 She looked after her little sister when her mother was at work. 12 He looked through the morning newspapers at breakfast.

