Помогите срочно , английский 3-4 класс нижнее
Английский язык
Помогите срочно , английский 3-4 класс нижнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 What did you wear? 2where did you go? 3 what did you do? 4Did your sister go with you? 5 What did you have to eat? 6. In what time did the party finish? 7.What time did you get home? 8.Did you have a good time?
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