Помогите пожалуйста: 3 или 4 страны мира с преобладанием в составе населения индое??ропейской языковой семьи

География

Помогите пожалуйста: 3 или 4 страны мира с преобладанием в составе населения индое??ропейской языковой семьи

Автор: Гость