Помогите пожалуйста: 3 или 4 страны мира с преобладанием в составе населения индое??ропейской языковой семьи
География
Помогите пожалуйста: 3 или 4 страны мира с преобладанием в составе населения индое??ропейской языковой семьи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия,Украина,Белоруссия
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