Окружающий мир
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Пжжж. Подорожник,полынь,Иван-чай их целебные свойства и Правила применения в походных условиях. Зарание спасибо :3
Помогите!! Как сделать титульный лист для проекта 5 класса ИИП. Моя тема : металлический совок по технологии. Пожалуйста!! помогите!! Срочно!! Зара...
Продолжите мысль, высказанную А. П. Чеховым в пьесе "Дядя Ваня": "В человеке всё должно быть прекрасно..." И объясните почему вы так продолжили.
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Емоційна культура людина: а)розвивається сама по собі б)не впливає на її стосунки з іншими людьми в)передбачає вміння виявляти позитивні й стрим...
креативність-це: а)розум,здатність людини думати б)здатність нервової системи зберігати і відтворювати інформацію в)здатність мислити вільно,зна...
Что необходимо предпринять, услышав вой сирен, какой сигнал он обозначает ( перечислите, что необходимо взять с собой покидая квартиру)?
Подумайте какие продукты наиболее благоприятны для вас повышается настроение улучшается умственная и физическая работоспособность дневнике безопасн...
30 Приготовить сообщение, составить индивидуальный план занятий физкультурой и спортом на неделю с учетом учебной нагрузки и домашних дел ( НЕ из ...