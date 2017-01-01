Окружающий мир

Окружающий мир
Понятия об опасностях, вредных и опасных факторов окружающей среды
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Окружающий мир
Подросток и терроризм сообщение небольшое!
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Окружающий мир
Какие государства являются нейтральными в 2017 году? Ответьте пожалуйста! Заранее спасибо).
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Окружающий мир
1. Шош это что такое?. 2. Просека это что такое? 3. Зимник это что такое? Тупик это что такое?. 8 Проспект это что такое?. Гостинец это что такое? ...
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Окружающий мир
о чём свидетельствует остатки церкви, обнаруженные археологами в районе Белореченска
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Окружающий мир
Кто может помочь с задачами по бжд?
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Окружающий мир
Сочинение из 10-15 предложений по теме ''Активный отдых на природе''
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Окружающий мир
Какие, по вашему мнению, закрытые повреждения наиболее опасны для здоровья и жизни пострадавших?
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Окружающий мир
Пжжж. Подорожник,полынь,Иван-чай их целебные свойства и Правила применения в походных условиях. Зарание спасибо :3
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Окружающий мир
Помогите!! Как сделать титульный лист для проекта 5 класса ИИП. Моя тема : металлический совок по технологии. Пожалуйста!! помогите!! Срочно!! Зара...
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Окружающий мир
Продолжите мысль, высказанную А. П. Чеховым в пьесе "Дядя Ваня": "В человеке всё должно быть прекрасно..." И объясните почему вы так продолжили.
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Окружающий мир
какие признаки и ощущения и поведении человека свидетельствует о том что находится в состоянии паники
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Окружающий мир
Швидкоплинні переживання,підсвідома експрес-оцінка відчуттів -це...
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Окружающий мир
Емоційна культура людина: а)розвивається сама по собі б)не впливає на її стосунки з іншими людьми в)передбачає вміння виявляти позитивні й стрим...
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Окружающий мир
креативність-це: а)розум,здатність людини думати б)здатність нервової системи зберігати і відтворювати інформацію в)здатність мислити вільно,зна...
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Окружающий мир
Придумать проект по технологии 5 класс
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Окружающий мир
духовно-нравственное здоровье общества - как фактор национальной безопасности России доклад
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Окружающий мир
Помогите пожалуйста!! ОБЖ Естественные и искусственные гидродинамические сооружение Примеры)
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Окружающий мир
Сообщение на тему Правила поведения на железных дорогах 5 класс
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Окружающий мир
Что необходимо предпринять, услышав вой сирен, какой сигнал он обозначает ( перечислите, что необходимо взять с собой покидая квартиру)?
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Окружающий мир
Какие средства информации используются для передачи в системе оповещения граждан при ЧС?
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Окружающий мир
Подумайте какие продукты наиболее благоприятны для вас повышается настроение улучшается умственная и физическая работоспособность дневнике безопасн...
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Окружающий мир
30 Приготовить сообщение, составить индивидуальный план занятий физкультурой и спортом на неделю с учетом учебной нагрузки и домашних дел ( НЕ из ...
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Окружающий мир
Надо придумать флешмоб на тему "мы за зож " подкиньте идейку
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Окружающий мир
Сколько времени дается на ввод мяча в игру? (баскетбол)а) 3 секунды; б) 5 секунд; в) 8 секунд.
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