ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ.1)Брат попросил:.......2)......._ответила сестричка.3)......._писал Александр Сергеевич Пушкин няне Арине Родионовне.4).........сказал Махтумкули.

Русский язык
ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ.1)Брат попросил:.......2)......._ответила сестричка.3)......._писал Александр Сергеевич Пушкин няне Арине Родионовне.4).........сказал Махтумкули.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достань мне книжку хорошо, держи Голубка дряхлая моя жизнь-это прекрасно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Надо написать памятку по обществознанию, как не попасть в конфликт с родителями
Ответить
Алгебра
Найдите значения выражения, если -3x^4y^3 = A * 9x^2y^6 и x= -2. y= 2\3 ПЖ
Ответить
Окружающий мир
Вместе с другом придумайте аппарат, который может летаит по воздуху, плавать по воде и ездить по земле Нарисуйте такой апппарат ПОМОГИТЕ ПЛИС
Ответить
Литература
Какие качества характера Верейсккого проявляются в следующих эпизодах ?
Ответить
Математика
Помогите решить 30 5/8 + 6 3/8
Ответить