ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ.1)Брат попросил:.......2)......._ответила сестричка.3)......._писал Александр Сергеевич Пушкин няне Арине Родионовне.4).........сказал Махтумкули.
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ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ.1)Брат попросил:.......2)......._ответила сестричка.3)......._писал Александр Сергеевич Пушкин няне Арине Родионовне.4).........сказал Махтумкули.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достань мне книжку хорошо, держи Голубка дряхлая моя жизнь-это прекрасно
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