Надо написать памятку по обществознанию, как не попасть в конфликт с родителями
Обществознание
Надо написать памятку по обществознанию, как не попасть в конфликт с родителями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распространенной болезнью молодых родителей являются попытки одного из них возглавить процесс «правильного воспитания» нового поколения, игнорируя мнения другого супруга. Например, ребенок обиделся на папу, он бежит к маме, а мама начинает его успокаивать и говорит «Папа у нас плохой, он тебя обижает» . Подобное поведение тяжело переживается мужем и может формировать у ребенка раздвоение личности, может привести к конфликту между супругами. Любой из родителей, каким бы образом он не поступил в отношении ребенка, в присутствии ребенка он всегда прав. Обсуждение поведения друг друга допустимо только в отсутствии ребенка, в доброжелательной друг для друга форме, с целью найти единое решение
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