Какие качества характера Верейсккого проявляются в следующих эпизодах ?

Гость: Гость:

В конце концов Машу Троекурову выдают насильно замуж за князя Верейского – богатого старого старика. После этого Дубровский оставил свою разбойничью жизнь и, если верить слухам, уехал за границу. “Никто не знал, куда он девался <…>… грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. <…> По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.” Верейский выходит замуж по расчёту, потому что хочет разбогатеть. Ему без разницы на чувства Маши. Он злой, расчётливый. Ещё я считаю, что он тиран.