Как найти координаты точки пересечения x+y=5 4x-5y=-16
Алгебра
Как найти координаты точки пересечения x+y=5 4x-5y=-16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно попробовать системой x+y=5 4x-5y=-16 x=5-y 4(5-y)-5y x=5-y 20-4y-5y=-16 x=5-e -9y=-36 x=5-y y=4 x=5-4=1 Ответ:(1;4)
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