Для школы купили 5 мотков электрического провода,по 56 м в каждом.Израсходовали две седьмых части всего провода.Сколько метров провода осталось?Помогите решить задачу и напишите пожалуйста краткую запись!!!Заранее спасибо.
Математика
Для школы купили 5 мотков электрического провода,по 56 м в каждом.Израсходовали две седьмых части всего провода.Сколько метров провода осталось?Помогите решить задачу и напишите пожалуйста краткую запись!!!Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купили - 5 м. по 56 мИзрасходовали - мОсталсь - ? мРешение:1) 56·5=280 (м) - провода купили.2) (м) - провода израсходовали.3) 280-80=200 (м) - провода осталось.Ответ:200 метров провода осталось.
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