Для школы купили 5 мотков электрического провода,по 56 м в каждом.Израсходовали две седьмых части всего провода.Сколько метров провода осталось?Помогите решить задачу и напишите пожалуйста краткую запись!!!Заранее спасибо.

Математика

Для школы купили 5 мотков электрического провода,по 56 м в каждом.Израсходовали две седьмых части всего провода.Сколько метров провода осталось?Помогите решить задачу и напишите пожалуйста краткую запись!!!Заранее спасибо.

Автор: Гость