Что такое испанское наследство

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ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО - В 1698, ещё до смерти бездетного испанского короля Карла IIГабсбурга, французский король Людовик XIV заключил с Вильгельмом III Оранским (штатгальтер Голландии ис 1689 - король Англии) соглашение о разделе И. н. между тремя претендентами на испанский престол:внуком Людовика XIV Филиппом Анжуйским, сыном императора Леопольда Габсбурга эрцгерцогом Карлом исыном курфюрста Баварского. Карл II стремился помешать разделу Испании и завещал свой престол одномуФилиппу Анжуйскому. Когда испанский король умер (1700), Людовик XIV вопреки договорам с Англией иГолландией принял его завещание и дал заверения, что Испания не будет объединена с Францией подвластью одного короля. Против Людовика XIV объединились император Леопольд, Вильгельм III Оранский ипочти все немецкие князья. Началась война за И. н. (1701-14), закончившаяся Утрехтским мирнымдоговором 1713 (см.) и Раштадтским мирным договором 1714 (см.).