Краткая суть рассказа о золотой рыбки Спасибо

Гость: Гость:

Суть рассказа заключается в восприятии человека ненастного и человека бескорыстного на неисчесляемые возможности которые могла предоставить им золотая рыбка. Если делать доброе дело не ожидая ничего в замен тебя отблагодарят и тебе самому станет на душе хорошо, а если делать дело с корыстью, то останешься не с чем. Это и познали для себя главные герои рассказа.