Краткая суть рассказа о золотой рыбки Спасибо
Литература
Краткая суть рассказа о золотой рыбки Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суть рассказа заключается в восприятии человека ненастного и человека бескорыстного на неисчесляемые возможности которые могла предоставить им золотая рыбка. Если делать доброе дело не ожидая ничего в замен тебя отблагодарят и тебе самому станет на душе хорошо, а если делать дело с корыстью, то останешься не с чем. Это и познали для себя главные герои рассказа.
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