Помогите с заданием 19.Прошу)
Английский язык
Помогите с заданием 19.Прошу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут как бы тебе надо написать СВОЙ! мэйл, телефон, имя, достижения в жизни и т.д., как же я например должен это сделать за тебя не зная всего этого?
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