Ребята, не могу сообразить, как решить данную задачу. Нужно сделать в excel. Проблема в том, что нет данных о ценен билета. Буду рад любой помощи)

Информатика

Ребята, не могу сообразить, как решить данную задачу. Нужно сделать в excel. Проблема в том, что нет данных о ценен билета. Буду рад любой помощи)

Автор: Гость