Ребята, не могу сообразить, как решить данную задачу. Нужно сделать в excel. Проблема в том, что нет данных о ценен билета. Буду рад любой помощи)
Информатика
Ребята, не могу сообразить, как решить данную задачу. Нужно сделать в excel. Проблема в том, что нет данных о ценен билета. Буду рад любой помощи)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот примерно так. Меняем то что выделено красным, остальное пересчитывается автоматически
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