Разберите письменно предложения. 1.Ночь уходит.2.Поредел над сопками туман.3.Реки ?? озёра засверкали.4.Над Москвою розовеет дали.5. Утро начинается в Москве.6.Я горжусь тобой, друг!7.Не работа сушит, а забота.8.Не печь кормит...

Гость: Гость:

Ночь - подлежащее. уходит -сказуемое(предложение простое, повествовательное, невосклиц.) 2 предложение:кто? туман-подлежащ,что сделал? поредел-сказуемое,над чем? над сопками- определение( простое,повествовательное, невосклицательное). 3)Что? реки и что? озера- подлежащее, что сделали? засверкали-сказуемое (сложное т.к.состоит из двух подлежащих связанных союзом и, повествоватневосклц, союзное). 4) что? дали- подлеж, что делают?розовеют- сказуемое,над чем? над москвою-определ.( простое, невосклиц,повествовательное).5) что? утро-подлеж,что делает? начинается-сказ,где? в москве-обстоятельство.(простое,повествоват, невосклиц.6)кто?я-подлеж, что делаю? горжусь-сказуем,кем? тобой-обстоят(простое, повествоват, невосклиц.7)кто?забота-подлеж, что делает? сушит-сказуемЧто? не работа-опред(сложное,союзное,повествоват, невосклицат)8)что? руки-подлеж, что делают?кормит,что? печь-определ.( слоное, союзное, повествоват, невосклиц)