1. Давление неизменного количества идеального газа уменьшилось в 2 раза ,а его температура уменьшилась в 4 раза .Как изменился при этом объем газа ? 2. Внешние силы совершили над газом работу 500 Дж , при этом внутренняя энерг...

Физика

1. Давление неизменного количества идеального газа уменьшилось в 2 раза ,а его температура уменьшилась в 4 раза .Как изменился при этом объем газа ? 2. Внешние силы совершили над газом работу 500 Дж , при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 200 Дж.Определите количество теплоты , отданное газом . 3. В осях Р(Т) изобразите циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар .

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