1. Давление неизменного количества идеального газа уменьшилось в 2 раза ,а его температура уменьшилась в 4 раза .Как изменился при этом объем газа ? 2. Внешние силы совершили над газом работу 500 Дж , при этом внутренняя энерг...
Физика
1. Давление неизменного количества идеального газа уменьшилось в 2 раза ,а его температура уменьшилась в 4 раза .Как изменился при этом объем газа ? 2. Внешние силы совершили над газом работу 500 Дж , при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 200 Дж.Определите количество теплоты , отданное газом . 3. В осях Р(Т) изобразите циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона: откуда изменение объёма: Температура уменьшилась в 4 раза и давление уменьшилось в 2 раза: т.е. объём уменьшится в 2 раза. 2. Внутренняя энергия: откуда кол-во теплоты отданное газом: Дж минус указывает на то что, тепло отдаётся. 3. Графики во вложении.
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