Надо написать описание мистического героя на урок английского языка
Английский язык
Надо написать описание мистического героя на урок английского языка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Superman My favorite mystic hero is a Superman. I like his because he's very strong and brave.In my opinion he is handsome. He has dark brown hair and ........ eyes. His body is slim. Usually he wears a dark blue and red costume.And I think it's cool to be a Superman.
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