Сколько стоит зелёный кофе с имбирём для похудения если он стоил в 15раз больше чем 122 рубля за чёрный кофе

Экономика

Сколько стоит зелёный кофе с имбирём для похудения если он стоил в 15раз больше чем 122 рубля за чёрный кофе

Автор: Гость