Сколько стоит зелёный кофе с имбирём для похудения если он стоил в 15раз больше чем 122 рубля за чёрный кофе
Экономика
Сколько стоит зелёный кофе с имбирём для похудения если он стоил в 15раз больше чем 122 рубля за чёрный кофе
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Гость:
122×15=1830 стоит зелёный кофе
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