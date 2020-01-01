Экономика
Напишите рекурсивную функцию, которая раскладывает число на простые сомножители. Пример: Введите натуральное число: 378 378 = 2*3*3*3*7
Написать процедуру, которая вставляет в список L действительных чисел новый элемент E1 за каждым вхождением элемента E. Delhi 7 or Pascal ABC.NET
Помогите пожалуйста написать программу и составить блок-схему: Вычислить значение функции, заданной следующим образом: Cosx, если -π <_ x <_π ...
Создать класс с двумя переменными. Добавить функцию вывода на экран и функцию изменения этих переменных. Добавить функцию, которая находит сумму зн...
После выполнения алгоритма b:= 10; d := 50 нц пока d > b d := d - 2*b кц какое результирующее значение примет переменная d?
В результате выполнения фрагмента алгоритма s=0; n=0 НЦ для i=2 до 4 n=n+2; s=s+n*i КЦ какое результирующее значение примет переменная s?
даны трёхзначные числа, если число заканчивается на 4 вывести его на экран. Надо написать блок схему и программу
Даны два числа если произведение чисел отрицательно то его нужно возвести полученное произведение в квадрат в противном случае первое число умножит...
Проводной компьютерной мыши исполнилось 50 лет, а беспроводной 10 лет.Через сколько лет проводная компьютерная мышь будет вдвое старше беспроводной...
Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: Program Kr_2_3; Var N, St : LongInt; Begin Write('Введите нат...
Помогите мне пожалуйста с информатикой. На фото представлены задания .Я прошу сделайте одно из 9,10 и 11.Умоляю 70 баллов с меня!
На языке Паскаля (Хотя бы одну): 1) Известны длины сторон двух прямоугольников. Вычислить площади прямоугольников и сравнить их. Определить, являю...