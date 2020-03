Музей народного творчества нужен рассказ

Гость: Гость:

Музей-усадьба A.M. Герасимова известен не только в Мичуринске Наукограде РФ, на Тамбовщине, во всей России, но и за рубежом. Собрав значительную коллекцию из 141 произведений народного художника СССР A.M. Герасимова и других художников-реалистов, музей стал центром реалистического искусства в России. Огромную и важную роль в популяризации своих коллекций коллектив музея видит в широкой издательской деятельности, а теперь и в использовании глобальной информационной сети Интернет. Беззаветный и кропотливый труд научных сотрудников, хранителей, смотрителей музея прославляет не только искусство выдающегося художника XXвека A.M. Герасимова, но и родной Мичуринск - город с многовековыми художественными традициями. Т.И. Воронова, директор музея-усадьбы A.M.Герасимова, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. А.М.Герасимова