5 предложений из повести "Тарас Бульба" с причастиями
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5 предложений из повести "Тарас Бульба" с причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старый Тарас думал о давнем перед ним проходила его молодость и лета, его протекшие лета, о который всегда плачет Козак, желавший бы, вся жизнь его была молодость. Причастие- протекшие. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги начала чаще бродил один где-нибудь в уединенном закалки Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков заманчивых летевших на улицу. Причастие- потопленном.
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