5 предложений из повести "Тарас Бульба" с причастиями

Гость: Гость:

Старый Тарас думал о давнем перед ним проходила его молодость и лета, его протекшие лета, о который всегда плачет Козак, желавший бы, вся жизнь его была молодость. Причастие- протекшие. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги начала чаще бродил один где-нибудь в уединенном закалки Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков заманчивых летевших на улицу. Причастие- потопленном.