Состав слов снег снежок снежинкаподснежник снежныйснеговик снежочек
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Состав слов снег снежок снежинкаподснежник снежныйснеговик снежочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег- корень снег, нулевое окончание снежок- корень снеж, суффикс ок, окончание нулевое снежинка- корень снеж; суффикс-инк, окончание а подснежник- приставка под; корень снеж; суффикс ник; нулевое окончание снежный- корень снеж; суффикс н; окончание ый. снеговик- корень снег; суффиксы ов, ик; нулевое окончание снежочек- корень снеж; суффиксы оч, ек; нулевое окончание
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