Доповнити правила школяра

Гость: Гость:

1.1. Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий. На учебные занятия необходимо приходить в деловой, строгой, опрятной одежде. 1.2. Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. В помещении школы все ученики ходят в сменной обуви. 1.3. Для занятий физической культурой у учащихся должна быть спортивная одежда и обувь. 1.4. Для уроков технологии у учащихся должны быть папки (картон, цветная бумага. ножницы, клей, пластилин) 1.5. Учащийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, уступать им дорогу. 1.6. Учащимся категорически запрещается: - приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики; - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания вымогательства; - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 1.7. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школьного двора. 1.8. Учащиеся берегут имущество школы, а также всех лиц, находящихся в здании и на территории школы. 1.9. Ученики школы в любом месте ведут себя достойно, чтобы не уронить авторитет родителей и школы. 1.10. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, локальными актами школы. 1.11. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно и вывешиваются на видном месте в школе. 1.12. Классный руководитель делает в школьном журнале соответствующую запись об изучении правил поведения с учащимися. 1.13. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учениками школы. 2. Правила поведения в раздевалках 2.1. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте, предназначенном для учащихся этого класса. 2.2. Уличная обувь хранится в раздевалке в специальном мешке, на котором написана фамилия ученика и его класс. 2.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и другие ценные предметы. 2.4. В раздевалке нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является зоной повышенной опасности. 2.5. После окончания уроков все классы организованно спускаются в раздевалку с учителем, который вёл последний урок. 2.6. Учащиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не создавать тесноту в раздевалке. 2.7. Учитель присутствует при одевании учащихся и провожает их к выходу из школы. 3. Правила поведения на уроках 3.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 3.2. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние задания. 3.3. В исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке учащийся должен отчитаться перед учителем о выполненном задании. 3.4. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины. 3.5. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Ученик выполняет их самостоятельно, с помощью своих товарищей или на консультационных часах с учителем. 3.6. Во время урока учащемуся нельзя выходить из класса, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок. 3.7. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учи-теля и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей. 3.8. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 3.9. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо определяется поднятием руки. 3.10. Во время уроков технологии каж-дый учащийся соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида работ. 3.11. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся не допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно. 3.12. В случае прихода или ухода из класса взрослого человека учащиеся приветствуют его вставанием. 3.13. Учащимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться мобильными телефонами и жевать резинку. 3.14. В случае пропуска занятий ученик обязан представить классному руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может посещать школу. 3.15. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из школы по медицинской справке, записке классного руководителя или администрации.