Страны западной Европы и США во второй половины 20 века, таблица.
История
Страны западной Европы и США во второй половины 20 века, таблица.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот таблица. И этот сайт просит, чтобы было больше 20 символов. Пишу 20 символов.
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