В комнате стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел поставь вопрос чтобы зад??ча решалась двумя действиями реши ее как написать краткую запись

Математика

В комнате стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел поставь вопрос чтобы зад??ча решалась двумя действиями реши ее как написать краткую запись

Автор: Гость