В комнате стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел поставь вопрос чтобы зад??ча решалась двумя действиями реши ее как написать краткую запись

Математика
В комнате стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел поставь вопрос чтобы зад??ча решалась двумя действиями реши ее как написать краткую запись
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Гость:
Вопрос сколько всего стульев и кресел?
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