В комнате стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел поставь вопрос чтобы зад??ча решалась двумя действиями реши ее как написать краткую запись
Математика
В комнате стояло 2 кресла а стульев на 4 больше чем кресел поставь вопрос чтобы зад??ча решалась двумя действиями реши ее как написать краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос сколько всего стульев и кресел?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочетайте.Найди в предложиниях лишние слова и обясните,почему оно лишние (обьснять не обезательно):1.По облачнаму небу плывут облака. 2.Ребята стр...
Русский язык
Математика
Составить математическую модель ситуации: даны два числа x и y. Их сумама равна 3,а разность второго и удвоенной первого равна -3