(29350-22910) × 14 : 92 +1902 ; 44197 : 193 × 169 -44163 : 63. ПОМОГИТЕ ПРОШУ

Математика
(29350-22910) × 14 : 92 +1902 ; 44197 : 193 × 169 -44163 : 63. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)29350-22910=6440 2)6440*14=90160 3)90160:92=980 4)980+1902=28882 2. 1)44197:193=229 2)229*169=38701 3)44163:61=701 4)38701-701=38000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните пожалуйста 40 дм и 4 м
Ответить
Русский язык
Как расставить границы предложения? Светило солнышко. Весело чирикают воробьи
Ответить
Английский язык
The of climate strongly country continental the is
Ответить
Геометрия
Около правильного шестиугольника, сторона которого равна 19 см, описан круг. Вычис??и площадь круга (π=3,14). Ответ округлите до сотых
Ответить
Математика
Выразите 2,7 ч в мин.
Ответить