(29350-22910) × 14 : 92 +1902 ; 44197 : 193 × 169 -44163 : 63. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
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(29350-22910) × 14 : 92 +1902 ; 44197 : 193 × 169 -44163 : 63. ПОМОГИТЕ ПРОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)29350-22910=6440 2)6440*14=90160 3)90160:92=980 4)980+1902=28882 2. 1)44197:193=229 2)229*169=38701 3)44163:61=701 4)38701-701=38000
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