(2х-3)(3х+6)(2,8-0,4х)=0 решите пожалуйста ,желательно с объяснением

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(2x-3)(3x+6)(2,8 -0,4x)=0 Произведение трех множителей равно нулю тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Приравняем к нулю все три множителя: 2x-3=0 3x+6=0 2,8-0,4x=0 x=1,5 x=-2 x=0,7 Ответ: x1=1,5; x2=-2; x3=0,7