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-2x^2+x-1lt;0 это номер 285 4)
Алгебра
-2x^2+x-1lt;0 это номер 285 4)
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Гость:
Вроде бы так я решала через дискриминант
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