3/7+0,3= ? 2/11*0,5=? 0,4*1/3=? 0,3+2/3=? Пожалуйста напишите решение
Математика
3/7+0,3= ? 2/11*0,5=? 0,4*1/3=? 0,3+2/3=? Пожалуйста напишите решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/11*0,5=2/11*5/10=2/11*1/2=1/11 0,4*1/3=4/10*1/3=2/5*1/3=2/15 0,3+2/3=3/10+2/3=(9+20)/30=29/30
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