Вычислите: -72-65+72-14; 86-38-52+44. Задача: Автомобиль долженбыл проехать 1200 км. В первый ча?? он проехал 10% всего пути, а во второй -5%пути. Сколько ему осталось проехать?

Математика
Вычислите: -72-65+72-14; 86-38-52+44. Задача: Автомобиль долженбыл проехать 1200 км. В первый ча?? он проехал 10% всего пути, а во второй -5%пути. Сколько ему осталось проехать?
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Ответ(ы) на вопрос:
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Положительные:                       отрицательные: -6+23=17                                      18-21=-3-45+76=31                                    -5-32=-373-3=0                                           -18-21=-39                                                     -45-76=-121                                                   5-32=-27 
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