Вычислите: -72-65+72-14; 86-38-52+44. Задача: Автомобиль долженбыл проехать 1200 км. В первый ча?? он проехал 10% всего пути, а во второй -5%пути. Сколько ему осталось проехать?

Математика

Вычислите: -72-65+72-14; 86-38-52+44. Задача: Автомобиль долженбыл проехать 1200 км. В первый ча?? он проехал 10% всего пути, а во второй -5%пути. Сколько ему осталось проехать?

Автор: Гость