Вычислите: -72-65+72-14; 86-38-52+44. Задача: Автомобиль долженбыл проехать 1200 км. В первый ча?? он проехал 10% всего пути, а во второй -5%пути. Сколько ему осталось проехать?
Математика
Вычислите: -72-65+72-14; 86-38-52+44. Задача: Автомобиль долженбыл проехать 1200 км. В первый ча?? он проехал 10% всего пути, а во второй -5%пути. Сколько ему осталось проехать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные: отрицательные: -6+23=17 18-21=-3-45+76=31 -5-32=-373-3=0 -18-21=-39 -45-76=-121 5-32=-27
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