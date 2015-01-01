Как решить уравнение (x+4)(x-6)=56
Математика
Как решить уравнение (x+4)(x-6)=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+4)(х-6)=56 Раскрываем скобки: х+4+х-6=56 Буквенные в одну сторону, числовые в другую: х+х=56-4+6 (у тех чисел, что переносятся - меняются знаки на противоположные) 2х=58 х=58:2 х=29 Ответ: х=29 ____ Если просто списываешь не разбираясь, то: (х+4)(х-6)=56 х+4+х-6=56 х+х=56-4+6 2х=58 х=58:2 Ответ: х=29
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