Музыка
помогите ответить на вопросы (Укр-Лит): Хто із педагогів вступився за Славка Беркуту? Охарактеризуйте цього героя. Опишіть атмосферу яка панувала...
помогите мне пожалуйста)вот сначала идет так"У веснянім буянні біліли сади,цвіли бузина і калина.)а дальше я не знаю помогите пожалуйста мне очень ...
придумайте твір на тему Як я ставлюся до Климка героя повісті ТАЕМНЕ ЦАРСТВО БОЯГУЗІВ або ЗАСІБ ВІД ПЕРЕЛЯКУ√ 9 як я вчинила на його місті в склад...
Яка риса романтичного твору виявляється у цих рядках: "Хотів би жити знов у горах Дитям безжурним як колись..." А) Романтичний розрив між дійс...