Музыка

Музыка
это мега вопрос напишите по украински какой-либо тексттттттт
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Как рассадить героев произведения "Шпага Славка Беркути" за столом? (Славко,Стефко,Юлько,Лили)
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help сочинение ..................
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Русалонька из 7-в. Где проживал Вадим Пустельник Дед и баба Софии
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интересные события которые происходят у меня в классе рассказ 3-4 предложения
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план текста березень
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Музыка
помогите ответить на вопросы (Укр-Лит): Хто із педагогів вступився за Славка Беркуту? Охарактеризуйте цього героя. Опишіть атмосферу яка панувала...
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Характеристика Татьяны Лариной из романа Евгений Онегин .
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ПОМОГИТЕ 1 ЗАДАНИЕ Я С ВИННИЦЫ ДАЮ 10 БАЛЛОВ
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Памагите написать план к твору "Русалонька из 7-в ,або прокляття роду кулакивськых ".
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Музыка
Яких спокус у житті я маю уникати и чому? на основі "Двір життя"
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дитячий твір на тему письменник херсонщини.
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помогите мне пожалуйста)вот сначала идет так"У веснянім буянні біліли сади,цвіли бузина і калина.)а дальше я не знаю помогите пожалуйста мне очень ...
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твір на тему я творча особистість
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характеристика Очумелого (Чехов-Хамелеон)
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допоможіть скласти план до оповідання Всеволода Нестайко Просто Олесь друг
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придумайте твір на тему Як я ставлюся до Климка героя повісті ТАЕМНЕ ЦАРСТВО БОЯГУЗІВ або ЗАСІБ ВІД ПЕРЕЛЯКУ√ 9 як я вчинила на його місті в склад...
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Яка риса романтичного твору виявляється у цих рядках: "Хотів би жити знов у горах Дитям безжурним як колись..." А) Романтичний розрив між дійс...
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Помогите решить крассворд за віршом "Гаї шумлять"
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характеристика Водима Кулаківського із твору русалонька з 7-в
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Напишите пожалуйста все семья из сказки Русалоньку из 7-в проклятья кулакивских срочно!!(
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поможіть я незнаю що таке цитати
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план до всех роздил в таемном товарыство боягузив
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Мої роздуми над твором "Гер переможений"
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помогите не получаеться создать міні твір на тему добро та зло у сучасному світі ключевое слово міні
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