3 - 8 как перевести decimal

Математика
3 - 8 как перевести decimal
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
decimal переводится как десятичный 3/8=0.375 - десятичная дробь.
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