Чи можна важати любов Сави , Рахіри і Анни та Михайла однаковою
Українська література
Чи можна важати любов Сави , Рахіри і Анни та Михайла однаковою
Ответ(ы):
Гость:
Так тому, що вони відноселися один до одного однаково.Вони всі любили по справжньому
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Продолжить 5 предложений о себе 1.Yesterday, while I ... 2. Last Friday, after I ... 3. I didn't go to the party as I ... 4. I was playing volleyba...
Математика
Преобразуйте вырожение в многочлен : (а +1)^2 + 2(а + 1) - 3(а - 1)(а + 1) 3 - 2(5- x)(x - 5) - 2(5 + x)^2
Русский язык
Укажите вариант, в котором неверно определен способ словообразования : 1. Перекрасить - приставочный 2. Болезнь - суффиксальный 3. Назубок ...