В парк привезли цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков новоселу.В каждом ящике одинаковое количество цветов.фиалок на 24 больше, чем ноготков.Сколько фиалок привезли?

Математика

В парк привезли цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков новоселу.В каждом ящике одинаковое количество цветов.фиалок на 24 больше, чем ноготков.Сколько фиалок привезли?

Автор: Гость