В парк привезли цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков новоселу.В каждом ящике одинаковое количество цветов.фиалок на 24 больше, чем ноготков.Сколько фиалок привезли?

Математика
В парк привезли цветочную рассаду,8 ящиков фиалок и 6 ящиков новоселу.В каждом ящике одинаковое количество цветов.фиалок на 24 больше, чем ноготков.Сколько фиалок привезли?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8-6=2(ящ) -разница 24:2=12(рас) в 1 ящике 12*6=72 фиалок
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