Почему Мцыри не подготовился к побегу?

Литература
Почему Мцыри не подготовился к побегу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мцыри - представитель человека стремительного с мятежной душой. Он все делает ради порыва, ощущения деятельности. Он просто-напросто не умеет скрупулезно подготавливать свое тело и дух к каким-то испытаниями. Мцыри мчится им навстречу, часто не разбирая дороги. 
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