Почему Мцыри не подготовился к побегу?

Гость: Гость:

Мцыри - представитель человека стремительного с мятежной душой. Он все делает ради порыва, ощущения деятельности. Он просто-напросто не умеет скрупулезно подготавливать свое тело и дух к каким-то испытаниями. Мцыри мчится им навстречу, часто не разбирая дороги.