Геометрия
Градусная мера одного из смежных углов относится к градусной мере другого как 4 : 5. Найдите градусную меру меньшего угла. 1) 20º 2) нет прав...
кінці відрізка, довжина якого 20 см, віддалені від площини, яку він не перетинає, на 3 см і 15 см. Знайдіть довжину ортогональної проекції відрізка...
в трапеции ABCD продолжение боковых сторон пересекаются к точке K причем точка B середина отрезка AK найдите сумму оснований трапеции если AD=12см
СРОЧНО! Найдите на рисунках, приведённых ниже, треугольники, равные по второму и третьему признакам равенства треугольников. Укажите номера этих тр...
Дана окружность радиуса 10 с центром в начале координат а) запишите уравнение этой окружности б) найдите точки пересечения данной окружности с прям...
Черчение. 40 балов. Напишите как читать чертеж. 1. Как называется деталь? Из какого материала ее изготовляют? 2. Какой масштаб указан на чертеже?...
один острый угол прямоугольного треугольника на 79 больше другого. Найдите больший угол. Ответ дайте в градусах
В треугольнике ABC проведены высоты AH и BT, O- точка их пересечения. Найдите угол AOB, если угол CAB=48°, угол CBA=53°. Помогите пожалуйста, ОЧЕ...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА с решением! Пожалуйста с полным решением. Объем шара равен 36(пи) см3. Найдите его диаметр.