Геометрия

Геометрия
Доказать, что BC перпендикулярна CD
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Геометрия
Градусная мера одного из смежных углов относится к градусной мере другого как 4 : 5. Найдите градусную меру меньшего угла. 1) 20º 2) нет прав...
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Геометрия
Пожалуйста, очень срочно надо. Отдам лучший ответ хотя бы за 3 решенных задачи.
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Геометрия
Луч ОF – биссектриса угла АОВ. ∠АОВ = 62º. Тогда ∠АОF равен: 1) 62º 2) 118º 3) 149º 4) 31º
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Геометрия
помогите мне решать вот эти 4 номера
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Геометрия
помогите решить 4 номера этих. плиз
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Геометрия
кінці відрізка, довжина якого 20 см, віддалені від площини, яку він не перетинає, на 3 см і 15 см. Знайдіть довжину ортогональної проекції відрізка...
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Геометрия
чему равна площадь поверхности правильного тетраэдра с ребром 1?
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Геометрия
Нужна помощь , помогите пж
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Геометрия
Помогите решить задачи. Буду благодарна, спасибо.
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Геометрия
пожалуйста 9-10... задание
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Геометрия
в трапеции ABCD продолжение боковых сторон пересекаются к точке K причем точка B середина отрезка AK найдите сумму оснований трапеции если AD=12см
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Геометрия
СРОЧНО! Найдите на рисунках, приведённых ниже, треугольники, равные по второму и третьему признакам равенства треугольников. Укажите номера этих тр...
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Геометрия
Дана окружность радиуса 10 с центром в начале координат а) запишите уравнение этой окружности б) найдите точки пересечения данной окружности с прям...
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Геометрия
Ребята,помогите пожалуйстаКто,разбирается.
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Геометрия
ПОЖАЛУЙСТА 1 и 2 НОМЕР СРОЧНО
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Геометрия
Объём правильной пятиугольной призмы равен 72 см^3, высота 12 см. Найти площадь основания.
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Геометрия
Найдите острый угол прямоугольный треугольник если другой острый угол равен 57 градусов
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Геометрия
Найдите меру вписанного угла, опирающегося на 3-ю часть окружности
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Геометрия
Черчение. 40 балов. Напишите как читать чертеж. 1. Как называется деталь? Из какого материала ее изготовляют? 2. Какой масштаб указан на чертеже?...
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Геометрия
один острый угол прямоугольного треугольника на 79 больше другого. Найдите больший угол. Ответ дайте в градусах
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Геометрия
3 задачу плиз, плплплпплпллплплплиз
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Геометрия
В треугольнике ABC проведены высоты AH и BT, O- точка их пересечения. Найдите угол AOB, если угол CAB=48°, угол CBA=53°. Помогите пожалуйста, ОЧЕ...
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Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА с решением! Пожалуйста с полным решением. Объем шара равен 36(пи) см3. Найдите его диаметр.
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Геометрия
ГЕОМЕТРИЯ. СРОЧНО. БАЛЛЫ+ЛУЧШИЙ ОТВЕТ+СПАСИБО!
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