Запишите предложения из этих слов. Сильный, радость, худенький

Русский язык
Запишите предложения из этих слов. Сильный, радость, худенький
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У него была сильная воля они с радостью окружили Владимира Дубровского Она была на столько худенькя,что иногда казалось,что она никогда не ела
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