Как решить задачу:Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла по 26 кг в каждом.За день продали одну седьмую часть этого масла.Сколько килограммов масла ОСТАЛОСЬ?
Математика
Как решить задачу:Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла по 26 кг в каждом.За день продали одну седьмую часть этого масла.Сколько килограммов масла ОСТАЛОСЬ?
Ответ(ы):
Гость:
56*26=1456 кг сливочного масла всего в ящиках 1456 - это 1 целая или нам нужна 1456:7*1=208 кг продали за 1 день 1456-208=1248 кг осталось
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