В треугольнике ABC AB=13 см, BC=8см. Может ли sin(A) = 2/3
Геометрия
В треугольнике ABC AB=13 см, BC=8см. Может ли sin(A) = 2/3
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