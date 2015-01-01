Помогите пожалуйста! Надо найти произведение чисел от 1 до 10 в Pascal ABC.
Информатика
Помогите пожалуйста! Надо найти произведение чисел от 1 до 10 в Pascal ABC.
Ответ(ы):
Гость:
Var p,i:integer; begin p:=1; for i= 1 to 10 do p:=p*l writeln(p); end.
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