Помогите пожалуйста! Надо найти произведение чисел от 1 до 10 в Pascal ABC.

Информатика
Помогите пожалуйста! Надо найти произведение чисел от 1 до 10 в Pascal ABC.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Var p,i:integer; begin p:=1; for i= 1 to 10 do p:=p*l writeln(p); end.
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