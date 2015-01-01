Найдите сумму всех натуральных n для которых числа 2015 и 1628 делятся соответственно на n и n+6

Математика
Найдите сумму всех натуральных n для которых числа 2015 и 1628 делятся соответственно на n и n+6
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