Поиск результатов по фразе "Белоснежка для бального платья купила голубой ткани на 12 м больше, чем белой. Когда от каждого рулона ей отрезали по 16 м, голубой ткани осталось в три раза больше, чем белой. Сколько метров голубой...
Математика
Поиск результатов по фразе "Белоснежка для бального платья купила голубой ткани на 12 м больше, чем белой. Когда от каждого рулона ей отрезали по 16 м, голубой ткани осталось в три раза больше, чем белой. Сколько метров голубой ткани было в рулоне первоначально?"
Ответ(ы):
Гость:
Если белой - х голубой х+12 когда отрезали, х+12-16=(х-16)*3 или легче решать 3*(х-16)=х+12-16 3х-48=х-4 3х-х=48-4 2х=44 х=22 а у нас голубой х+12=22+12=36 м ответ: 36 м голубой было первоначально
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