Поиск результатов по фразе "Белоснежка для бального платья купила голубой ткани на 12 м больше, чем белой. Когда от каждого рулона ей отрезали по 16 м, голубой ткани осталось в три раза больше, чем белой. Сколько метров голубой...

Математика

Поиск результатов по фразе "Белоснежка для бального платья купила голубой ткани на 12 м больше, чем белой. Когда от каждого рулона ей отрезали по 16 м, голубой ткани осталось в три раза больше, чем белой. Сколько метров голубой ткани было в рулоне первоначально?"

Автор: Гость