Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции y= \sqrt[3]{x-1} по графику ??айдите решение неравенства y(x)lt;0 2.дана функция y=f(x), f(x)=\sqrt[3]{x} . решите уравнение f( x^{2} ) - 3f(x) - 10 = 0

Алгебра
Помогите плиз тут совсем немного 1.постройте график функции y= \sqrt[3]{x-1} по графику ??айдите решение неравенства y(x)lt;0 2.дана функция y=f(x), f(x)=\sqrt[3]{x} . решите уравнение f( x^{2} ) - 3f(x) - 10 = 0
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