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6 6 6 6 6=5 помогите пожжалуста
Математика
6 6 6 6 6=5 помогите пожжалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6-6:6+6-6=5 Удачи!!!!!
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