Решите уравнение (3x+1)(2x-3)+4(x-2)=5(4-5x)
Алгебра
Решите уравнение (3x+1)(2x-3)+4(x-2)=5(4-5x)
Ответ(ы):
Гость:
Между первой и второй скобкой нет знака.Ошиблась?Напиши знак, или уравнение так не решится.
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