Сколько мономерных звеньев входит в макромолекулу поливинилхлорида с молекулярной массой 350000

Химия
Сколько мономерных звеньев входит в макромолекулу поливинилхлорида с молекулярной массой 350000
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