Сколько мономерных звеньев входит в макромолекулу поливинилхлорида с молекулярной массой 350000
Химия
Сколько мономерных звеньев входит в макромолекулу поливинилхлорида с молекулярной массой 350000
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Физика
Математика
Под дачные участки выделили 15 га земли.Сколько участков можно разместить на этой ??лощади,если площадь одного учвстка равна 6 а? Подсказка.1 га ...
Русский язык