Кинули 2 игральные кости. Найти вероятность того что, сумма выпавших очок будет ра??на 8?

Математика
Кинули 2 игральные кости. Найти вероятность того что, сумма выпавших очок будет ра??на 8?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всегоисходов 6х6=36 Выпасть может чтобы в сумме бвло 8 : 4 4 3 5 5 3 2 6 6 2 Отсюда следует 5/36=0,13
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